ما تحرمش نفسك.. 9 وصفات لتناول المحشى والأرز والمكرونة فى "الرجيم"

أصبح العديد من الأشخاص مهووسين بـ"الرجيم" للحصول على قوام رشيق وعدم الإصابة بمرض السمنة، ويعانى الكثيرون الحرمان من أحب المأكولات المصرية مثل "المحشى والمكرونة والأرز" لتجنب عدم الزيادة فى الوزن.

وفى هذا السياق تشير الدكتورة مها راداميس، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك 9 خطوات إذا تم اتباعها سيتمكن الشخص المصاب بالسمنة من تناول كافة الأطعمة مع تقليل وزنه والحصول على قوام رشيق ليس فقط لحسن المظهر وإنما لتجنب الإصابة بأمراض أخرى.

وتقدم الدكتورة مها راداميس 9 نصائح ووصفات لتناول كافة الأطعمة فى النظام الغذائى:

وصفة المكرونة:

وصفة الأرز

وصفة المحشى

وصفة الخضار

وصفة الأومليت

وصفة السمك – الفراخ – اللحوم

وصفة البطاطس

طبق السلطة

الفاكهة

>(مقدار نصف كيس من المكرونة يتم سلقه فى مياه ويضاف له صلصلة من الطماطم الطازجة ويضاف إليها الملح والفلفل والتوابل، كما يمكن إضافة شرائح الكوسة والفلفل الأخضر والمشروم وتأكل حتى الشبع).>(مقدار كوب أرز نىء يضاف إليه كوب ماء مغلى + 1 مكعب مرقة خضراوات + بهارات - ملح – فلفل – كركم – كارى وتأكل حتى الشبع).(كوسة – باذنجان – كرنب)>(مقدار كوب أرز نىء – خضرة – نعناع – بصلة مطهية فى الطماطم، وتأكل حتى الشبع).(بروكلى – كوسة – فاصوليا – باذنجان – بامية – سبانخ – ملوخية – قرنبيط).>(نىء فى نىء أو على البخار أو شوربة خضار)>تضاف الطماطم – ثوم – بهارات – توابل و يمكن أن توضع كل الخضراوات معًا وتقطع الطماطم طرنشات ومعها بصل طرنشات أو تورلى بالبصل الأورمة وتوضع بالفرن.>بيض – ملح – فلفل – 1 ثمرة فلفل أخضر – جبنة موتزريلا و يمكن إضافة البسطرمة فى قلاية تيفال بدون زيت أو سمنة.>ينزع الجلد والدهن قبل الطهى (مشوى – مسلوق أو فى الفرن مع البصل و الطماطم).>بطاطس مسلوقة أو مشوية فى الفرن.>يفضل أن تكون الخضراوات حيوية (طماطم – خيار – خس – بقدونس – جرجير – نعناع – ملح – فلفل – خل – ليمون – ملعقة مسطردة – معلقة خل تفاح).>تفاح – برتقال – يوسفى – جوافة – (7) ثمارات فراولة – مثلث بطيخ.