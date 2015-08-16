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مؤتمر لـ"الجمعية المصرية" يبحث الجديد فى استخدام نانو الذهب لعلاج السرطان

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مؤتمر لـ"الجمعية المصرية" يبحث الجديد فى استخدام نانو الذهب لعلاج السرطان مؤتمر لـ"الجمعية المصرية" يبحث الجديد فى استخدام نانو الذهب لعلاج السرطان
تعقد الجمعية المصرية لأمراض السرطان، بالاشتراك مع المعهد القومى للأورام، وجمعية حوض البحر المتوسط للأورام، مؤتمرها العلمى السنوى فى الفترة من 28 : 30 أكتوبر القادم.

وقال الدكتور مصطفى الصيرفى، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومى للأورام، رئيس الجمعية، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يشارك فيه 30 خبيرا من خبراء العالم المتخصصين فى هذا المجال.

وأوضح أن المؤتمر يناقش الأساليب الحديثة المستخدمة فى علاج وتشخيص الأورام، كما سيتم عرض الجديد فى استخدام نانو الذهب فى علاج السرطان، باستعراض نتائج الأبحاث الأولية فى علاج السرطان، كما سيتم عرض الإحصاء القومى الأول للأورام فى ، والتى تم إجراؤه بالتعاون مع مراكز علاج الأورام ووزارة الصحة والسكان، والمعهد القومى للأورام.

والجدير بالذكر أنه سيعقد المؤتمر ورشة عمل على هامش المؤتمر لاستخدام الروبوت فى الجراحات المعقدة بالبطن والحوض، وهو أول جهاز يتم استخدامه فى الشرق الأوسط، وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه 700 طبيب من مختلف الجامعات المصرية وبعض الدول العربية.

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مصر 365

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