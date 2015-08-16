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لمتبعى الرجيم فى الموجة الحارة.. تابع مع طبيبك وكتر من السوايل

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لمتبعى الرجيم فى الموجة الحارة.. تابع مع طبيبك وكتر من السوايل لمتبعى الرجيم فى الموجة الحارة.. تابع مع طبيبك وكتر من السوايل
البحث عن الرشاقة والقوام المثالى حلم يراود البعض، ما يدفعهم لإهمال الكثير من الأصناف والعناصر الغذائية رغبة فى الوصول إلى الوزن المثالى، معتقدين خطأ أن الإقلال من الطعام يقلل الوزن دون أخطار.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية تنصح كل من يتبع أو نظاما غذائيا، أن يتوجه لطبيبه للمتابعة لديه خلال الموجة الحارة، فالأنظمة الغذائية خلال الأيام العادية يجب أن تختلف بعد الارتفاع الملحوظ للرطوبة والحرارة، حتى لا يتعرض متبعو الرجيم للإصابة بالجفاف، أو بالهزلان والدوخة والضعف العام.


>ولذا تقدم هبة مجموعة من النصائح لمتبعى الرجيم خلال الموجة الحارة:

• -استشر طبيبك لإجراء تعديلات على نظامك الغذائى خلال الموجة الحارة
>• زد من السوائل المسموحة لك خلال اليوم، ولا تضع عليها الكثير من السكر أو العسل حسب تعليمات الطبيب
>• اشرب كميات كبيرة من المياه يوميا
>• اهتم بتناول الخضراوات الورقية
>• الفاكهة المليئة بالمياه كالبطيخ والشمام أهم مصادر للمياه والترطيب وتفيد جسمك كثيرا لمقاومة الموجة الحارة أثناء الرجيم
>• اهتم بتناول وجباتك فى مواعيدها وبنظام تام
>• استشر طبيبك إذا كنت تتعاطى أدوية للتخسيس، عن إمكانية رفعها لدرجة حرارة جسمك

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مصر 365

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