رغم السقوط.. ما حققه مانشستر يونايتد يدعو تشيلسي للتفاؤل بحصد الألقاب

أوضح عماد متعب مهاجم الأهلي أسباب إشاراته بعد الهدف الخامس الذي سجله للأهلي أمام اتحاد الشرطة في ربع نهائي كأس مصر.

وتوجه متعب نحو المقصورة وأشار مطالبا "اللي هيتكلم.. على جزمتي".

لأهلي يوضح لـ في الجول إشارة متعب التي أغضبت حضور مباراة الشرطة

وقال متعب لـFilGoal.com عقب المباراة: "الإشارة التي قمت بها قصدت أشخاص معينة ترسل لي رسائل مسيئة على هاتفي".

وأضاف "هذه الرسائل مهينة جدا.. وكانت ترهقني نفسيا، لهذا أردت الرد عليهم".

وتابع "كل تركيزي هو مواصلة مسيرتي وأدائي كهداف كبير.. وأكبر رد على من يسيء إليّ هو أهدافي في الملعب".

وسجل متعب الهدفين الرابع والخامس بعد دقائق قليلة من دخوله بديلا.