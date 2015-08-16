محافظ القاهرة: لدينا وثيقة بتوقيع 2000 ساكن في مثلث ماسبيرو لتفويض الدولة بتطوير المنطقة

أكد جلال السعيد محافظ القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع لبني عسل أن وقع الاختيار على شركات من 9 تتنافس على المشاركة في تطوير ” مثلث ماسبيرو” لاختيار أفضلها .

وأكمل أن الدولة ستراعي سكان مثلث ماسبيرو ولن يضر أحد من تطوير المثلث.

و أضاف أن الدولة ستراعي اعادة تسكين من لا يريد من الاهالي مغادرة المنطقة .

وأوضح أن المحافظة تملك وثيقة موقعة من أكثر من 2000 شخص للموافقة على اعادة تطوير مثلث ماسبيرو ، مطالبا كل من يملك ورق أو مستندات لاثبات انتمائه لمثلث ماسبيرو عليه التوجه لتسجيل أسمه بالمحافظة .