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محافظ القاهرة: لدينا وثيقة بتوقيع 2000 ساكن في مثلث ماسبيرو لتفويض الدولة بتطوير المنطقة

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محافظ القاهرة: لدينا وثيقة بتوقيع 2000 ساكن في مثلث ماسبيرو لتفويض الدولة بتطوير المنطقة محافظ القاهرة: لدينا وثيقة بتوقيع 2000 ساكن في مثلث ماسبيرو لتفويض الدولة بتطوير المنطقة

محافظ-القاهرة-جلال-السعيد

أكد جلال السعيد محافظ القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع لبني عسل أن وقع الاختيار على شركات من 9 تتنافس على المشاركة في تطوير ” مثلث ماسبيرو” لاختيار أفضلها .

وأكمل أن الدولة ستراعي سكان مثلث ماسبيرو ولن يضر أحد من تطوير المثلث.

و أضاف أن الدولة ستراعي اعادة تسكين من لا يريد من الاهالي مغادرة المنطقة .

وأوضح أن المحافظة تملك وثيقة موقعة من أكثر من 2000 شخص للموافقة على اعادة تطوير مثلث ماسبيرو ، مطالبا كل من يملك ورق أو مستندات لاثبات انتمائه لمثلث ماسبيرو عليه التوجه لتسجيل أسمه بالمحافظة .

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