تسريحات شعر جديدة بخيوط ملوّنة

هل تذكرين موضة الشعر المنسوج بخيوط ملوّنة، التي انتشرت في التسعينيّات؟ اذا كنت من محبّات هذه الموضة، فهو الوقت المناسب لإعادة استخدامها. إذ تحوّلت أكسسوارات الشعر والخصل الملوّنة، إلى صيحة قديمة، في ظل إعادة تجديد نسج الخيوط الملوّنة في الشعر.

ظهرت تسريحة الشعر المنسوج بألوان قوس القزح مؤخّراً في مهرجان Bleach London، حيث نُسج الشعر يطرق مميّزة ومبتكرة.

هذه التقنيّة تحوّل خصلات شعرك إلى قماش مطرّز، من خلال استخدام خيوط ملوّنة من النول ونسجها بطريقة دقيقة في كتلة من الشعر. تتعدّد الأشكال التي يمكن رسمها على جزء من الخصلة أو كاملها ، إضافة إلى الألوان التي يمكن تنسيقها مع الملابس. تابعي الصور، واكتشفي أشكال تخييط الشعر التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، واختاري التي تجدينها مناسبة لك، كما يمكنك ابتكار شكل جديدا يميّزك عن الأخريات.

للخروج عن المعتاد، في وضع تيجان الزهور او استخدام أكسسوارات القماش أو المعدن، يبقى نسيج الشعر هو البديل الجديد.

انتشرت هذه الموضة من جديد بشكل سريع، حتى أنّ سرعة تطبيقها أصبحت موضوع تبارٍ بين الفتيات.

لتحقيق هذا الشكل، أنت بحاجة إلى بعض الإتقان في استخدام الإبرة وإلى خيوط ملوّنة. اتبعي، في ما يلي، خطوة بخطوة، التعليمات لتحقيق هذه الإطلالة:



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