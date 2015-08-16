“الجروان” يدين إرهاب داعش في ليبيا

وجه أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بالنيابة عن الشعب العربي الكبير بالغ تعازيه للشعب الليبي الشقيق على ارواح الشهداء الذين قضوا على ايدي تنظيم داعش الإرهابي مستنكرا بشدة المعارك والمذابح الوحشية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي بدولة ليبيا الشقيقة وبخاصة مدينة سرت والتي اودت بحياة كثير من المدنيين وافراد الجيش الوطني الليبي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأعرب الجروان عن دهشته لعدم تحرك المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة تجاه هذه المجازر، على الرغم من جهود الأخيرة لعقد اتفاقا للخروج من الأزمة الليبية ، واصفا ما يجري في سرت بالوضع الصعب للغاية حيث يتعرض المدنيين لمذابح جماعية فظيعة على ايدي التنظيم الإرهابي.

وطالب رئيس البرلمان العربي كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي السماح بتسليح الجيش الوطني الليبي حتى يتمكن من مواجهة تلك العمليات الإرهابية وحماية المدنيين العزل. كما دعا جامعة الدول العربية من خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم 18/8/2015م باتخاذ التدابير العاجلة والملموسة على أرض الواقع من أجل إنهاء هذه الأزمة الراهنة حفاظا على سلامة ووحدة الأراضي الليبية ومواطنيها التي تشكل أهمية قصوى في حماية الأمن القومي العربي.