رئيس مركز فوة: الخسائر المبدئية لحريق مخزن الصوف بكفرالشيخ 700 ألف جنيه

قال محمد أبوغنيمة رئيس مركز ومدينة فوة، بأن التقدير المبدئي للخسائر حريق مخزن للصوف الخام والذى شب فيه الحريق عصر اليوم "الأحد " على طريق مطوبس – فوة أمام قرية الرميلى بمدينة فوة يقدر بنحو 700 ألف جنيه، وأنه جاري انتداب خبير المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفر الحريق عن إصابة شخص باختناق، وتم نقله إلى مستشفى فوة المركزي، ورجح أن تكون حرارة الجو المرتفعة ، وتشوين كميات كبيرة من الصوف في المخزن سببا لنشوبه ، وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص باختناق، وتم نقله إلى مستشفى فوة المركزي، ورجح أن تكون حرارة الجو المرتفعة ، وتشوين كميات كبيرة من الصوف في المخزن سببا لنشوبه ، وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق.
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