محافظ أسوان يودع طلاب تكنولوجيا المصايد بميناء السد العالى

قام اليوم محافظ أسوان مصطفي يسري، بزيارة ميناء السد العالي شرق لتوديع البعثة العلمية البحثية الأولى لطلاب المستوي الثاني " برنامج المصايد " بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

وذلك بحضور اللواء مصطفي عامر رئيس الهيئة، والدكتور مجدي محمد علي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، وأسعد عبد المجيد رئيس الهيئة العامة لميناء السد العالي ، حيث قرر المحافظ إعفاء المشاركين في الرحلة البحثية من رسم خدمة المغادرة، مشيداً بالجهد الملحوظ للقائمين علي تنظيم هذه الرحلة العلمية البحثية وبالطلاب المشاركين فيها ، وقد طالب مصطفي يسري من الطلاب والطالبات المشاركين بضرورة الاستفادة المثلي من هذه الرحلة وزيادة معلوماتهم واكتساب الخبرات العملية التي ستؤهلهم ليكون لهم دور في المستقبل فيما يتعلق بنظام السفن وكيفية إدارتها.

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