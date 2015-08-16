وزير التعليم العالى يجتمع مع مجلس جامعة الإسكندرية بنادى فاروس

يجتمع الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، مع الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية وقيادات مجلس جامعة الإسكندرية، بعد قليل، بمقر نادى فاروس الخاص بأعضاء هيئة التدريس بمنطقة بحرى لمناقشة قضايا خاصة بجامعة الإسكندرية.

ويعقد الدكتور السيد عبدالخالق اجتماعاً غدا، مع الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بمستشفى الرئيسى الجامعى لبحث آخر التطورات بالمستشفيات الجامعية ومستشفى سموحة .

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات انعقد اليوم بالمبنى الإدارى بجامعة الإسكندرية لبحث عدة قرارات هامة وتحديد موعد الدراسة الذى تم إقراره عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

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