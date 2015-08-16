أخبار عاجلة

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يجتمع مع مجلس جامعة الإسكندرية بنادى فاروس

Google+ Print
وزير التعليم العالى يجتمع مع مجلس جامعة الإسكندرية بنادى فاروس وزير التعليم العالى يجتمع مع مجلس جامعة الإسكندرية بنادى فاروس
يجتمع الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، مع الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية وقيادات مجلس جامعة الإسكندرية، بعد قليل، بمقر نادى فاروس الخاص بأعضاء هيئة التدريس بمنطقة بحرى لمناقشة قضايا خاصة بجامعة الإسكندرية.

ويعقد الدكتور السيد عبدالخالق اجتماعاً غدا، مع الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بمستشفى الرئيسى الجامعى لبحث آخر التطورات بالمستشفيات الجامعية ومستشفى سموحة .

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات انعقد اليوم بالمبنى الإدارى بجامعة الإسكندرية لبحث عدة قرارات هامة وتحديد موعد الدراسة الذى تم إقراره عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365