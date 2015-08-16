بالصور.. التفاصيل الكاملة لزيارة محلب السوق الحضرى وطريق الكباش 2 بالأقصر

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لخطط محافظة الأقصر لمشروعى طريق الكباش والسوق الحضرى خلال جولات وزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لمحافظة الأقصر، حيث كان فى استقباله المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر واللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر ولفيف من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد خلال زيارته السوق الحضرى، الذى قامت المحافظة بتجهيزه لكى يتم نقل الباعة الجائلين المتواجدين فى سوق الصنايع وعدد من الأسواق الأخرى إليه، حيث أكد المحافظ أنه تم تجهيز عدد 233 باكية ومحلا على مراحل، وتم إجراء قرعة بين البائعين بعد عملية حصر شاملة لكافة البائعين الجائلين بمنطقة سوق الصنايع، وتحديد صاحب كل باكية ومحل، على أن يتم تسليمها لهم قريباً، وتفقد محلب طريق الكباش الثانى، الذى تنفذه شركة المقاولون العرب بتكلفة 25 مليون جنيه، وكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال، وتكثيف العمل على مدار اليوم.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير الشامل لمستشفى الأقصر العام، الذى يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وقال وزير الصحة: تقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بحوالى 119 مليونا، ومدة التنفيذ التعاقدية له 24 شهرا، ويتم العمل على ضغط مدة التنفيذ، وتم البدء فى اعمال التطوير فى 9/6/2015، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 20%، ويتضمن مشروع التطوير أعمال توسعة المستشفى وإضافة مبانى جديدة بمساحة 1600م2 تشمل أقسام الرعاية المركزة، إقامة للمرضى، حضانات الأطفال، معامل، مدرسة تمريض، وكذا مبنى جديد لسكن الأطباء وأطقم التمريض على مساحة 700م2، هذا بالإضافة إلى تطوير كافة الشبكات الموجودة بالمبنى من تكييف ومكافحة وإنذار الحريق، وشبكة معلومات كاملة، وسنترال، وغازات طبية، فضلاً عن شبكة الكهرباء الرئيسية.

وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء المستشفى، والتقى بعدد من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، وخلال تفقد رئيس الوزراء لمستشفى الأقصر الدولى، استمع إلى عرض من وزير الصحة عن خطة عمل الوزارة لتنفيذ برامج الصحة الخاصة بدعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة.

وتفقد رئيس الوزراء قطعة أرض فضاء (أرض سافوى)، تابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، بهدف النظر فى كيفية استغلالها واستثمارها بشكل أمثل يحقق المزيد من العائد للشركة، بعد أن تم إزالة كافة التعديات التى كانت عليها، حيث من المقرر تنفيذ مشروع سياحى فندقى بهذه الأرض، يضم 3 فنادق، ستطل على النيل، ومعبد الأقصر، وطريق الكباش.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع إنشاء فندق الأقصر، المملوك لهيئة الأوقاف المصرية وشركة إيجوث، وكذا مجموعة البازارات والمحال الموجودة بالمنطقة، وكلف بسرعة استكمال الفندق، وخلال جولته فى شوارع مدينة الاقصر، استمع المهندس إبراهيم محلب، إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين، التى تنوعت بين ضرورة تنشيط السياحة، لأن فيها أرزاقهم، وحياتهم، وقال أحدهم: عشمنا فى السيسى وفيك كبير.

وكلف محلب بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف معاش الضمان الاجتماعى لسيدة أرملة، شكت له، واستمع إلى شكوى مواطن آخر من سوء الخدمة بمستشفى الحميات، وطلب من وزير الصحة التحقيق فى هذه الشكاوى، وفاجأ أحد أهالى الأقصر رئيس الوزراء بكوب عصير قصب أثناء جولته بالشارع، فتناوله رئيس الوزراء، وقدم له الشكر، ولجميع أهالى المدينة.

>



>