أخبار عاجلة

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انسداد شارع كوبرى النوبارية بالقمامة والصرف الصحى

Google+ Print
شكا أهالى منطقة الورديان غرب الإسكندرية من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى فى شارع النوبارية بجوار ترعة المحمودية والتابع لحى غرب الإسكندرية.

وأكد الأهالى أن الشارع قد سد تمام بسبب تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى التى أعاقت الحركة ومنعت المارة من استخدام الشارع.

وطالب الأهالى المسئولين برفع القمامة وشفط مياه الصرف الصحى التى تبعث منها الورائح الكريهة وتؤدى إلى انتشار الحشرات والقوارض بالمنطقة، وتساعد على انتشار الأوبئة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى تلك الأيام.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لحى غرب دون جدوى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365