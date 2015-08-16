بالصور.. انسداد شارع كوبرى النوبارية بالقمامة والصرف الصحى

شكا أهالى منطقة الورديان غرب الإسكندرية من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى فى شارع النوبارية بجوار ترعة المحمودية والتابع لحى غرب الإسكندرية.

وأكد الأهالى أن الشارع قد سد تمام بسبب تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى التى أعاقت الحركة ومنعت المارة من استخدام الشارع.

وطالب الأهالى المسئولين برفع القمامة وشفط مياه الصرف الصحى التى تبعث منها الورائح الكريهة وتؤدى إلى انتشار الحشرات والقوارض بالمنطقة، وتساعد على انتشار الأوبئة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى تلك الأيام.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لحى غرب دون جدوى.



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