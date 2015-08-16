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رسميًا.. عمرو زكي يعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا

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عمرو ذكي

عمرو ذكي

أعلن عمرو ذكي، لاعب منتخب السابق وأندية المنصورة وإنبي والزمالك وويجان وهال سيتي الإنجليزيين، اعتزاله كرة القدم نهائيًا دون أن يذكر أسباب اتخاذه لهذا القرار.

جاء ذلك في تغريدة لـ”عمرو” على حسابه الشحصي على تويتر، حيث قال، “زي النهاردة من 7 سنين كانت أول مباراة وأول هدف في الدوري الإنجليزي والنهاردة بقول شكرًا أيتها المستديرة على 15 عامًا من العطاء.. اعتزال نهائي”.

يذكر أن عمرو زكي سبق وأن قاد منتخب مصر لتحقيق لقبي كأس الأمم الإفريقية للقبي كأس الأمم الإفريقية عامي 2006، و2008.

وكان زكي قد احتفل بزفافه للمرة الثالثة من 3 أيام.

تغريدة عمرو ذكي

تغريدة عمرو ذكي

 

 

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