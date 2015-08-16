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بالصور.. من معبد الكرنك.. رئيس الوزراء يدعو السياح العالم لزيارة مصر

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بالصور.. من معبد الكرنك.. رئيس الوزراء يدعو السياح العالم لزيارة مصر بالصور.. من معبد الكرنك.. رئيس الوزراء يدعو السياح العالم لزيارة مصر

محلب أثناء المؤتمر الصحفي

 

بعث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برسالة سلام من معبد الكرنك الفرعوني في مدينة الأقصر للعالم.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد بمعبد الكرنك في إطار مبادرة في قلوبنا علي أمن وأمان مختلف المدن السياحية المصرية داعياً سياح العالم لزيارة مصر والإستمتاع بمعالمها السياحية والأثرية.

وكان محلب ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والمرافق والنقل و الصحة و الآثار و السياحة و القوي العاملة والهجرة قد وصلوا إلي محافظة الأقصر ظهر اليوم الأحد وكان في إستقبالهم بالمطار محافظو الأقصر وقنا وأسوان.

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