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وفاة سيدة و31 حالة إصابة بسبب حرارة الجو خلال 5 أيام بالسويس

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وفاة سيدة و31 حالة إصابة بسبب حرارة الجو خلال 5 أيام بالسويس وفاة سيدة و31 حالة إصابة بسبب حرارة الجو خلال 5 أيام بالسويس

أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بالسويس وأن المستشفيات الحكومية بالمحافظة إستقبلت خلال 5 أيام منذ 12 أغسطس الحالي حتي اليوم الأحد، 31 حالة إصابة وسيدة فى حالة حرجة وتوفيت عقب ذلك بسبب حراراة الجو وإرتفاع درجات الحرارة.

وقال مصدر طبي أن المتوفية كانت مُسنة وتعاني من مرض السكر والضغط، بينما إستقبت مستشفي الحميات 20 حالة مصابة بضربة شمس، وإستقبلت مستشفي السويس العام 11 حالات أخرين ، تم علاجهم وإسعافهم.

وقال لطفي عبد السميع مدير الصحة فى السويس، انه تم تجهيز غرفة الإجهاد الحراري بمستشفي الحميات، لإستقبال الحالات المصابة بضربات الشمس، وعلاج الحالات المصابة وإجراء الإسعافات الأولية، وتعليق المحاليل، ويسمح للحالات بالمغادرة بعد إستقرار حالتها، بينما يتم حجز الحالات التى لم تتعافي فى الحميات السويس، أو بقسم الطوارئ في المستشفي العام .

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