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أحمد مرتضى: خاطبت مسؤولا من الأهلي لضم عمرو جمال

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أحمد مرتضى: خاطبت مسؤولا من الأهلي لضم عمرو جمال أحمد مرتضى: خاطبت مسؤولا من الأهلي لضم عمرو جمال

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه يتمنى ضم مهاجم الأهلي عمرو جمال لصفوف الفريق الأبيض، مشددا على أننا نعيش عصر احتراف.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك لبرنامج "صحافة النهار" قائلا:"لقد تحدثت مع أحد مسؤولي الأهلي في وقت سابق وطلبت منه ضم عمرو جمال".

وواصل"أنا أمنيتي ضم عمرو جمال للزمالك".

وأكمل"لكن مسؤول الأهلي رفض بشكل قاطع، وأبلغني بإنني بذلك أجعلهم يظهرون بشكل سيئ أمام الجماهير".

واستدرك"لا أعلم ما المشكلة نحن نعيش عصر احتراف، ما المانع أن يقدم الأهلي للزمالك عرضا إذا أراد ضم لاعبا منه والعكس".

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فيديو اليوم السابع