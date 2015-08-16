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محلب يغادر غاضبا مؤتمر "اعرف بلدك" بسبب سوء التنظيم

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محلب يغادر غاضبا مؤتمر "اعرف بلدك" بسبب سوء التنظيم محلب يغادر غاضبا مؤتمر "اعرف بلدك" بسبب سوء التنظيم
تسبب سوء تنظيم مؤتمر "اعرف بلدك" الذى دعا ألفا و200 شاب لإحدى شركات الدعاية الخاصة، فى غضب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بعد أن فوجئ بكلمة غير متفق عليها فى الجدول، وتحتوى على بعض الكلمات غير اللائقة تتهم بعدم اتباعها للحلول غير تقليدية.

اليوم السابع -8 -2015

وحسب تصريحات خالد رامى عقب انتهاء الحفل الذى أقيم فى معبد الكرنك، أكد استياءه من سوء تنظيم الحفل، الذى أرجعه إلى مسئولية رئيس قطاع السياحة الداخلية.

وكانت حالة من الارتباك قد شهدت انعقاد المؤتمر نتيجة حال من التضليل نتيجة بيانات صدرت من وزارة السياحة بأن رئيس الوزراء سوف يستقبل أول فوج سياحى لمبادرة الأقصر فى قلوبنا إلا أنهم فوجئوا بأن المبادرة تحت اسم اعرف بلدك، غير مدعومة من وزارة السياحة.

اليوم السابع -8 -2015

وأكد رامى فى تصريحات صحفية أن هذه المبادرة هى مبادرة فى قلوبنا، التى دعمت من وزارة السياحة فى تخفيض تكلفة الطيران، وتخفيض تذاكر المتاحف.

وكان رامى فى كلمته قد أكد أن مبادرة مصر فى قلوبنا تم مدها حتى نهاية ديسمبر وفقا لطلب رئيس الوزراء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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