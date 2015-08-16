القبض على صاحب شركة سياحة بجهينة سوهاج بتهمة النصب على المواطنين

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بسوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم، عقب ورود عدد من البلاغات، من إلقاء القبض على مدير شركة سياحية بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بغرض تسفيرهم لدولة قطر.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم العامة بالمديرية عن قيام صاحب شركة سياحة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لخارج البلاد.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد محمود حسنى الشريف وأشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، تبين من التحريات تقدم طارق م أ م24 عاما عامل و ياسر ج م ع 23 عاما عامل و حمد أ ع 25 عاما حاصل علي دبلوم صنايع ويقيمون جهينه الغربية دائرة مركز جهينه.

و محمود ا أ ع22 عاما عامل ومحمود أ إ م 25 عاما حاصل علي دبلوم ويقيمان جهينه الشرقية دائرة المركز وجمال ا ق م25 عاما حاصل علي بكالوريوس ويقيم غرب طهطا دائرة مركز جهينه ببلاغ يتهمون فيه علاء ح ع ج وشهرته " علاء جوده " 35 عاما مدير شركة المختار للسياحة الكائنة بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "ستة وخمسون ألف " جنيهاً نظير الحصول علي تأشيرات لهم وتسفيرهم للعمل بدولة قطر، إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد تلك المبالغ لهم و بإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط القسم أكدت صحة البلاغ، وأن المشكو في حقه يزاول نشاط تسفير العمالة المصرية للعمل بالخارج دون الحصول علي التراخيص اللازمة لذلك من وزارة القوي العاملة، وأنه قد سبق ضبطه من قبل في القضايا أرقام لقضية رقم 163 إداري مركز جهينه لسنة 2011 نصب و القضية رقم 1653 جنح مركز جهينه لسنة 2012 نصب، أمكن الحصول علي المستندات المؤيدة للتحريات، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2052 إداري قسم مركز جهينه لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.