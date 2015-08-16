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هروب سائق ترام بعد اصطدامه بسيارة بسبب “القضبان المفككة” بمصر الجديدة

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هروب سائق ترام بعد اصطدامه بسيارة بسبب “القضبان المفككة” بمصر الجديدة هروب سائق ترام بعد اصطدامه بسيارة بسبب “القضبان المفككة” بمصر الجديدة

أرشيفية

المراسل : أحمد سامح 

 اصطدم “ترام” منذُ قليل بسيارة ملاكي أمام مول  ”تيفولي” بألماظة بمحيط منطقة “السبع عمارات”.

وأفاد مراسل ” ONA ” بأن سبب الحادث ؛ هو خروج إحدى عربات الترام عن القضبان نتيجة وجود بعض القضبان المفككة  لبعض القضبان ” .

وأشار بأنه تم إخطار مسئولى هيئة النقل العام لإعادة العربة إلى القضبان مرة أخرى، كما ساعدوا سائق “الترام” على الهروب من مكان الحادث.وأضاف بأن السيارة مملوكة لسيدة تتدعى داليا نصر، وأن أرقام اللوحة “وو – 9388″ وهي لانسر فضي اللون.

وأكد مراسلنا بأنه يتم الآن تحرير محضر بالواقعة ضد هيئة النقل العام ووزارة النقل.

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