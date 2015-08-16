السفير السوداني: عدم تنفيذ قرار السيسي بالإفراج عن السودانيين المسجونين في مصر أصابنا بالإحباط

أكد السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أنه حتى الآن لم يتم الإفراج عن السودانيين المسجونين في مصر حتى الآن، وأضاف السفير السوداني في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت قائلاً التقيت بوزير الخارجية المصري للمساعدة في الإفراج عن المسجونين.

كما كشف السفير السوداني عن أن السودانيين كانوا منتظرين خطوة إيجابية من الجانب المصري للإفراج عن الـ 44 سوداني المسجونين في مصر خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بذلك بعد الإفراج عن المصريين الموجودين في السودان، موضحاً أن عدم تنفيذ قرار الرئيس السيسي حتى الآن أصاب السودانيين بالإحباط.