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نجل جمال عبد الناصر: والدي كان وسيظل العدو الأول لإسرائيل حتى بعد رحيله

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نجل جمال عبد الناصر: والدي كان وسيظل العدو الأول لإسرائيل حتى بعد رحيله نجل جمال عبد الناصر: والدي كان وسيظل العدو الأول لإسرائيل حتى بعد رحيله

عبد الحكيم عبد الناصر

عبر عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن غضبه من جريدة المصري اليوم لنقلها خبر عن جريدة إسرائيلية عن جمال عبد الناصر بصورة خاطئة، وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج مانشيت، أنه ليس لديه مانع من إطلاق اسم والده على ميدان في مفر ماندي بفلسطين.

وأكد عبد الحكيم ان القرية ليس مستعمرة إسرائيلية ولكنها تمتاز بالأصالة والعراقة،  مشيرًا إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر ملك للأمة العربية وليس لأسرته فقط كما أكد أن الرئيس جمال عبد الناصر أفني عمره في الدفاع عن القضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد إتهامه بأي تهمة، كما أوضح أن الرئيس جمال عبد الناصر كان ومازال العدو الأول لإسرائيل رغم رحيله وأستشهد بأحد القيادات الإسرائيلية الذي قال بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ان شمس جديدة أشرقت في سماء إسرائيل.

 

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