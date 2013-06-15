مرسي: الشعب المصري ضد بشار الأسد.. ويؤكد: "لبيك يا سوريا"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 23 دقيقة

محمد مرسي

أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن مصر شعبا وحكومة مع الشعب السوري، وضد رئيسه الذي يبيد الرجال والنساء والأطفال.

وقال مرسي، خلال كلمته في مؤتمر الحقوق والإصلاح لنصرة الثورة السورية: "من خلالكم أخاطب شعب مصر. هذا الشعب العظيم الكل وبغير استثناء، كل القوى والأحزاب والتجمعات المسلمين والمسيحيين أهل مصر جميعا يعلون أصواتهم وينادون بكل وضوح نحن مع سوريا شعبًا وإرادة وضد من يحكمها الآن فيقتل الأبناء ويعتدي علي النساء ويستعين بمن يقتل من خارج أرضه لشعبه، لبيك ياسوريا".

وأضاف أن أهل سوريا يتعرضون لآلة تدمير وهم عزل وأبرياء لا يريدون إلا أن يحكموا بما يحبو بإرادتهم، فاعتدى عليهم وعلى أعراض نسائهم وأنت الحرائر وهم ينادوننا الآن ونحن نقول لبيكِ ياسوريا.

وأوضح أن هذا اليوم يوم نصرة لشعب يعاني يسعي للحرية والحياة الكريمة وتباع "أؤكد على أننا لن يهنأ لنا بال ولن يغمض لنا جفن ولن تستقر أجسادنا في مضاجعها حتي نرى السوريين الأحرار يقيمون دولتهم الموحدة علي كامل ترابهم الذي روته دماء أطفالهم ونسائهم وشبابهم، ولا يفهمن أحد أنني أختذل النصرة الواجبة في يوم بل هي كل يوم وكل ساعة حتي ينعم السوريون بالأمن والأمان كما نحب لأنفسنا".

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