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مصرع عاملين وإنقاذ ثالث انهارت عليهم الرمال بأحد المحاجر جنوب القصير‎

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مصرع عاملين وإنقاذ ثالث انهارت عليهم الرمال بأحد المحاجر جنوب القصير‎ مصرع عاملين وإنقاذ ثالث انهارت عليهم الرمال بأحد المحاجر جنوب القصير‎

أرشيفية

لقي مساء  اليوم الأحد عاملان بأحد المحاجر بالكيلو 30 جنوب مدينة القصير بالبحر الأحمر مصرعهما فيما أصيب ثالث، وتم إنقاذه من الموت وذلك خلال قيامهما بالعمل بالمحجر، حيث إنهارت عليهما كميات من الرمال داخل المحجر، وتم إنتشال جثتيهما وتم نقلهما بسيارة إسعاف الي مشرحة مستشفى القصير المركزي.

تم نقل المصاب الثالث للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيق.

وأكدت مصادر طببة بإسعاف القصير أن العاملين المتوفين من قرية أبومناع مركز دشنا بمحافظة قنا وهما “عبدالوهاب عطالله 16 سنة”، و”حماد يوسف عبدالله – 36 سنة” وتحرر محضر بالحادث.

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