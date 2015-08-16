آس: أوتاميندي إلى سيتي مقابل 40 مليون يورو + مانجالا

أعلنت صحيفة (آس) الإسبانية عن اقتراب نيكولاس أوتاميندي المدافع الأرجنتيني في صفوف فالنسيا سيغادر إلى مانشستر سيتي مؤكدا إعلان الصفقة يوم الأثنين.

وأفصح التقرير عن قيمة الصفقة الذي سيصل إلى 40 مليون يورو بجانب إعارة إيلاكيم مانجالا على سبيل الإعارة.

وكان سيتي قد اشترى مانجالا من بورتو مقابل 38 مليون استرليني في الموسم الماضي لكنه سيغادر سريعا بعد خوض مباراة تشيلسي في الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير إلى أن أوتاميندي لم يشارك في تدريبات الفريق يوم الأحد لكنه حضر للمكتب الإداري لإتمام الاتفاق على الصفقة.

ووافق فالنسيا أخيرا على طلبات اللاعب الملحة برغبته في الموافقة على رحيله.. وبالفعل استجاب مقابل 40 مليون يورو.