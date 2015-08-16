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' كان من المفترض أن يكون الحكم أكثر شجاعة ويطرد كوكولين قبل أن يستبدله فينجر '

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' كان من المفترض أن يكون الحكم أكثر شجاعة ويطرد كوكولين قبل أن يستبدله فينجر ' ' كان من المفترض أن يكون الحكم أكثر شجاعة ويطرد كوكولين قبل أن يستبدله فينجر '

انتقد آلان بارديو مدرب كريستال بالاس حكم مباراة فريقه التي خسرها على ملعبه 2-1 أمام أرسنال.

وتعجب بارديو كيف لم يطرد حكم المباراة لي ماسون اللاعب فرانسيس كوكولين بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي فريقه في الشوط الثاني.

وتلقى لاعب وسط أرسنال البطاقة الصفراء في الشوط الأول وكان محظوظا لعدم تلقي الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على ويلفريد زاها قبل نهاية الشوط الأول.

واكتفى الحكم بتحذير كوكولين بعد تدخله العنيف في الشوط الثاني قبل أن يستبدله أرسين فينجر خوفا من تعرضه للطرد.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"قلت للحكم بين الشوطين أن تدخل كوكولين العنيف كانت فرصته الأخيرة في الملعب".

وأضاف "ارتكب بعدها خطئا في الشوط الثاني كان من المفترض أن يطرد معه، فينجر علم بذلك لذا قام باستبداله مباشرة. ماسون كان عليه أن يكون شجاعا أكثر حيال ذلك".

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