بالفيديو – مانشستر سيتي يدمر حافلة تشيلسي بثلاثية رائعة

دمر مانشستر سيتي حافلة تشيلسي الدفاعية بثلاثية رائعة في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

واستضاف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي حامل لقب البطولة الموسم الماضي، وحقق أصحاب الأرض الفوز الثاني لهم على التوالي في الدوري.

فيما فشل تشيلسي في معرفة طعم الانتصار لثاني مباراة له على التوالي بعد التعادل مع سوانزي في الجولة الأولى.

بذلك رفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط لحتل صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ16.

أجويرو يتألق

الشوط الأول كان في مجمله دفاع كامل من تشيلسي وتألق من حارس المرمى أسمير بيجوفيتش أمام تسديدات سيرخيو أجويرو.

وكانت المرة الأولى في الدقيقة 16 بعدما حول أجويرو عرضية من الناحية اليسرى قادمة من ألكسندر كولاروف لكن بيجوفيتش زاد عن مرماه.

وكرر أجويرو المحاولة بعدما قابل عرضية قادمة من خيسوس نافاس من الناحية اليمنى لكن تألق بيجوفيتش مجددا.

قبل أن يضيع المهاجم الأرجنتيني فرصة سهلة للتسجيل بعدما تابع عرضية جديدة من كولاروف.

لكن كل ذلك لم يمنعه في النهاية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31 بعدما استغل مرر الكرة مع يايا توريه عدة مرات، قبل أن يرواغ مدافعي الزرق، ويودع الكرة في الشباك.

تشيلسي يحاول.. لكن

في الشوط الثاني قام جوزيه مورينيو بأول تبديلاته بسحب جون تيري والدفع بكورت زوما لزيادة التأمين الدفاعي، وهو ما نتج عنه سيطرة تشيلسي لبعض الوقت على أحداث اللقاء.

قبل أن يدفع المدرب البرتغالي بعد ذلك بخوان كوادرادو بدلا من راميريس في الناحية اليمنى للوقوف أمام انطلاقات كولاروف، ليرد مانويل بيلليجريني بدخول سمير نصري بدلا من خيسوس نافاس لتنشيط وسط الملعب.

وفي الدقيقة 70 جاءت أولى هجمات تشيلسي الحقيقية على مرمى مانشستر سيتي، بعدما انطلق دييجو كوستا من الناحية اليسرى ومرر الكرة لإيدن أزار الذي رواغ مدافع أصحاب الأرض قبل أن يسدد.

لكن جو هارت تألق وتصدى لتسديدة أزار ليحافظ لفريقه على التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة 79 دفع بيلليجريني بمارتن ديميكيلس بدلا من رحيم سترلينج، ورد مورينيو بدخول راداميل فالكاو بدلا من ويليان.

لكن في نفس الدقيقة ومن ركلة ركنية أرسلها ديفيد سيلفا، حولها فينسنت كومباني برأسية قوية في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 83 جاء آخر تبديلات سيتي بدخول ويلفريد بوني بدلا من أجويرو، وبعد ذلك بدقيقتين استغل ديفيد سيلفا خطأ من سيسك فابريجاس في تمرير الكرة ليمرر بدوره لفيرناندينيو الذي سدد بقوة في المرمى مسجلا الهدف الثالث.

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