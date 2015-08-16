10 أرقام قياسية تحققت بعد انتصار مانشستر سيتي على تشيلسي

العديد من الأرقام القياسية تحققت يوم الأحد بعدما نجح مانشستر سيتي في التغلب على تشيلسي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما.

وحل تشيلسي ضيفا على ملعب الاتحاد لملاقاة مانشستر سيتي في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وواصلت كتيبة المدرب جوزيه مورينيو السقوط للمباراة الثانية على التوالي بعد العادل في الأسبوع الأول أمام سوانزي.

فيما استمر مانشستر سيتي في تقديم أداء رائع بعد التغلب بثلاثية في الجولة الأولى على وست بروميتش أيضا.

ويرصد FilGoal.com أبرز 10 أرقام تحققت بعد قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

1- هذه هي المباراة الثامنة على التوالي التي يحقق فيها مانشستر سيتي الفوز بملعبه، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في سبع منهم.

2- تشيلسي لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر سبع مباريات سوى مرة واحدة فقط.

3- آخر مرة فشل فيها تشيلسي في تحقيق الفوز في أول مباراتين له بالدوري كان في عام 1998.

4- هذه أول مرة يخسر فيها تشيلسي في شهر أغسطس منذ عام 2006 في الدوري، حيث خاض الزرق 28 مباراة منذ ذلك التوقيت حققوا الفوز في 23 لقاء والتعادل في خمس.

5- أول مرة يقوم فيها مورينيو بتبديل جون تيري في 177 مباراة تولى فيها مهمة الإدارة الفنية لتشيلسي.

6- لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي يحقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي ويسجل فيهم ستة أهداف.

7- هذا هو الفوز الأكبر لمانشستر سيتي على تشيلسي منذ عام 1978 حينما انتصر آنذاك بنتيجة 4-1.

8- منذ مشاركة أجويرو مع مانشستر سيتي لأول مرة في عام 2011 كان هو أكثر مهاجم في الدوري الإنجليزي سجل أهدافا بواقع 79 هدفا، مقابل 78 لروبن فان بيرسي، 68 لواين روني، و65 للويس سواريز.

9- ديفيد سيلفا هو أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إليه عام 2010 صنع أهدافا بواقع 47.

10- هي أول مرة يخسر فيها مورينيو في مدينة مانشستر أمام يونايتد أو سيتي بأكثر من هدف.