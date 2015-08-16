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رغم السقوط.. ما حققه مانشستر يونايتد يدعو تشيلسي للتفاؤل بحصد الألقاب

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رغم السقوط.. ما حققه مانشستر يونايتد يدعو تشيلسي للتفاؤل بحصد الألقاب رغم السقوط.. ما حققه مانشستر يونايتد يدعو تشيلسي للتفاؤل بحصد الألقاب

سقط تشيلسي أمام مانشستر سيتي بثلاثية مقابل لا شيء يوم الأحد في ثاني جولات الدروي الإنجليزي، ليتشائم مشجعي الزرق من موسم قد تغيب فيه البطولات عن خزائنهم.

وفشل تشيلسي في معرفة طعم الانتصار في أول مباراتين له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع سوانزي 2-2، وهُزم أمام مانشستر سيتي 3-0.

إذا.. كيف أنهى تشيلسي موسمه في الدوري عندما لم يحقق الانتصار في أول مباراتين له؟

في موسم 1993-1992 أنهاه الفريق في المركز الـ11، وفي موسم 1994-1993 احتل تشيلسي المركز الـ14.

أما موسم 1996-1995 احتل الفريق اللندني المركز الـ11، قبل أن يأتي ثالثا في موسم 1999-1998.

كل هذه الأرقام تجعل كل مناصري الزرق لا يتفائلون بالموسم الجاري، لكن ما حققه مانشستر يونايتد في 2008-2007 يدعو كتيبة المدرب جوزيه مورينيو للتفاؤل.

فخلال أول مباراتين في ذلك الموسم كان مانشستر يونايتد هو حامل اللقب مثل تشيلسي الآن، وتعادل الفريق مع ريدينج 0-0، قبل أن يتعادل مرة أخرى 1-1 مع بورتسموث، بل وهزم في الجولة الثالثة أمام مانشستر سيتي 1-0.

لكن ما حدث بعد ذلك كان تاريخيا، فقد سار فريق السير أليكس فيرجسون للفوز بالثنائية حيث توج بالدوري ودوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم.

فهل ينجح تشيلسي في تكرار ما فعله يونايتد في عام 2008؟

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