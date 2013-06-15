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مرسي: "لبيك ياسوريا"

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مرسي: "لبيك ياسوريا" مرسي: "لبيك ياسوريا"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 21 دقيقة

الرئيس محمد مرسي

قال الرئيس محمد مرسي، في كلمته التي ألقاها بمؤتمر هيئة الحقوق والإصلاح "لبيك ياسوريا..هنا العلا وهناك المجد والحسب.. ركنان للطاغي لا زالت ربوعهما قلب الهلال عليه خافق يجب".

بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه القائل في كتابه "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله علي نصرهم لقدير".

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