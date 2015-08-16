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محلب: من الصعب تحديد أعداد المحبوسين لأنها متغيرة باستمرار

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محلب: من الصعب تحديد أعداد المحبوسين لأنها متغيرة باستمرار محلب: من الصعب تحديد أعداد المحبوسين لأنها متغيرة باستمرار
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا أحد فوق المساءلة، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يرفع من مستويات غرف الحبس، ويسعى لإنشاء قسم نموذجى به كل المعايير الدولية، وأن أعداد المحبوسين متغيرة باستمرار ويصعب تحديد رقم معين فيها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، أن أى أحد يتقدم بشكوى لمجلس الوزراء يتم مراجعتها، لافتًا إلى أغلب الشكاوى طلبات وظائف.

وأشار محلب إلى أنه عندما زار قسم شرطة دار السلام، وجده منضبطًا وشعر بارتياح حينما لمس ارتفاعًا فى الروح المعنوية للضباط والجنود المتواجدين، مؤكدًا أنه على تواصل دائم مع وزير الداخلية، ومصرون على استعادة الشرطة مكانتها.

وأوضح محلب، أنه يسعى لتكرار إنجاز الكهرباء فى ملف النظافة بالتعاون مع المواطنين، مطالبًا جميع القيادات الإدارية بالنزول إلى الشارع والتعامل مع المواطنين مباشرة.

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