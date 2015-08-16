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وزير التخطيط:"الخدمة المدنية"لن يستثنى أحدا وأستبعد تحويل"الضرائب"لهيئة

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وزير التخطيط:"الخدمة المدنية"لن يستثنى أحدا وأستبعد تحويل"الضرائب"لهيئة وزير التخطيط:"الخدمة المدنية"لن يستثنى أحدا وأستبعد تحويل"الضرائب"لهيئة
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة الجديدة رقم 18 لسنة 2015 يتم تطبيقه على جميع المصالح الحكومية التى كانت تخضع للقانون رقم 47، مستبعدًا استجابة لمطالب نقابة العاملين بالضرائب بتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية خاصة لاستثنائها من القانون الجديد.

وأضاف العربى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المصريين فى الخارج فى دورته التاسعة، أن القانون الجديد ممتاز وبه مميزات كثيرة وأنه لا يعرف لماذا يعترضون عليه خاصة أنه يكافح الفساد الإداري ويحسن وضع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة.

وأكد وزير التخطيط أن تواصل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب، يهدف لشرح مزايا القانون والاستماع لمطالبهم لأنها موجودة في القانون الذي يحفظ للموظغين حقوقهم ويحسن من وضعهم وجودة العمل أيضًا.

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مصر 365

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