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وكالة فلسطينية: إسماعيل هنية فى القاهرة الثلاثاء للقاء مسئولين مصريين

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وكالة فلسطينية: إسماعيل هنية فى القاهرة الثلاثاء للقاء مسئولين مصريين وكالة فلسطينية: إسماعيل هنية فى القاهرة الثلاثاء للقاء مسئولين مصريين
ذكرت وكالة "نبأ" الفلسطينية أن نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية سيغادر قطاع غزة بعد غدٍ الثلاثاء متجهًا إلى القاهرة.

وقالت الوكالة، إن وفدًا رفيعًا من حركة حماس يرأسه نائب رئيس المكتب السياسى لحماس، إسماعيل هنية، سيغادر قطاع غزة عبر معبر رفح، الذى سيفتح الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة أيام؛ فى زيارة خارجية لعدة دول عربية وإسلامية، وسيلتقى الوفد فى أول محطة له بمسئولين رفيعى المستوى في القاهرة، قبل أن يغادر إلى دول أخرى من بينها قطر وتركيا، ومن المتوقع، أن يزور الوفد وإيران.

وتأتي زيارة وفد حماس مع تزايد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لتثبيت إطلاق النار فى غزة مقابل رفع الحصار وبدء الإعمار وإنشاء ميناء بحرى، وهى مباحثات غير مباشرة بين حماس والاحتلال عبر الوسيط تونى بلير ممثل الرباعية الدولية السابق، وظهرت مؤخرًا بوادر إيجابية على تحسن العلاقة بين حماس ومصر.

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مصر 365

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