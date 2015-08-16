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محلب معلقاً على منح إجازات بسبب حرارة الجو :"احنا عايزين نشتغل"

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محلب معلقاً على منح إجازات بسبب حرارة الجو :"احنا عايزين نشتغل" محلب معلقاً على منح إجازات بسبب حرارة الجو :"احنا عايزين نشتغل"
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن يقصد أبداً تعطيل عمل الصحافة فى المادة 33 من قانون الإرهاب، مضيفاً: أن هناك حوارا مجتمعيا بشأن قانون التشريعات الإعلامية والصحفية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، أن قانون التشريعات الإعلامية سيخرج بما يليق بمصر والإعلام المصرى، مستطرداً :"عمرى ما زعلت من الصحفيين، ودائماً أحترم الآراء".

وعلق على المطالبات بمنح إجازات للموظفين بسبب حرارة الجو، قائلا :"احنا عايزين نشتغل، عشان نبنى بلدنا، لأن البلد لن تبنى إلا بالعمل".

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