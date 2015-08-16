محلب معلقاً على منح إجازات بسبب حرارة الجو :"احنا عايزين نشتغل"

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن يقصد أبداً تعطيل عمل الصحافة فى المادة 33 من قانون الإرهاب، مضيفاً: أن هناك حوارا مجتمعيا بشأن قانون التشريعات الإعلامية والصحفية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، أن قانون التشريعات الإعلامية سيخرج بما يليق بمصر والإعلام المصرى، مستطرداً :"عمرى ما زعلت من الصحفيين، ودائماً أحترم الآراء".
وعلق على المطالبات بمنح إجازات للموظفين بسبب حرارة الجو، قائلا :"احنا عايزين نشتغل، عشان نبنى بلدنا، لأن البلد لن تبنى إلا بالعمل".