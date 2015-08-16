وزير الصحة يستبعد صدور قرار بمنح عاملى الحكومة إجازة بسبب موجة الحر

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، انخفاض أعداد المصابين بضربة الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن التوعية المجتمعية ساهمت فى حل الأزمة التى لم تشهدها مصر من قبل.

وتابع وزير الصحة فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج، فى بداية ارتفاع درجات الحرارة سقط مصابون ومتوفون بأعداد كبيرة نسبيا، لكنها انخفضت بداية من اليوم الأحد، بسبب حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة بتناول كميات مياه والجلوس فى الظل وعدم التعرض للشمس لمدد طويلة.

وردا على سوء مستشفى حميات حلوان لاستقبال مرضى ضربات الشمس، قال الدكتور عادل عدوى، إنه بالفعل تم معالجة الأمر وتم تركيب تكييفات فى غرف المرضى لتفادى المشاكل وتم حل الأمر بأسرع وقت.

واستبعد وزير الصحة إصدار قرار حكومى أو تعديل تشريعى يراعى ارتفاع درجات الحرارة ويمنح العاملين إجازة رسمية، بحجة أن ارتفاع الحرارة هو ظرف جديد على مصر ويمكن ألا يتكرر مرة أخرى وقد تم التعامل بسرعة وجدية مع تأثيراته.