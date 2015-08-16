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محلب يصل معبد الكرنك.. وبدء مؤتمر دعم السياحة بالأقصر لجذب 5 ملايين سائح

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محلب يصل معبد الكرنك.. وبدء مؤتمر دعم السياحة بالأقصر لجذب 5 ملايين سائح محلب يصل معبد الكرنك.. وبدء مؤتمر دعم السياحة بالأقصر لجذب 5 ملايين سائح
وصل منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إلى ساحة معبد الكرنك بالأقصر لحضور مؤتمر لدعم السياحة والترويج للسياحة الخارجية والداخلية والمنتجات والخدمات السياحية بالبلاد لجذب أكثر من 5 ملايين سائح مستقبلا.

ويرافق رئيس الوزراء كل من وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية، والصحة والإسكان والقوى العاملة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

ويشهد المهندس إبراهيم محلب المؤتمر بساحة معبد الكرنك بحضور 1200 شاب وشابة من إحدى شركات البيع المباشر المصرية، وذلك لدعم مبادرة " فى قلوبنا" والتى أطلقتها وزارة السياحة بأسعار مخفضة، بهدف تشجيع السياحة الداخلية بالبلاد، والمساهمة فى الحد من تداعيات الأزمة التى تتعرض لها السياحة الثقافية فى كل من الأقصر وأسوان.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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