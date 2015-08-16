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رئيس جهاز "الشيخ زايد": بدء تنفيذ 1500 شقة إسكان متوسط بالمدينة خلال أيام

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رئيس جهاز "الشيخ زايد": بدء تنفيذ 1500 شقة إسكان متوسط بالمدينة خلال أيام رئيس جهاز "الشيخ زايد": بدء تنفيذ 1500 شقة إسكان متوسط بالمدينة خلال أيام
كشف المهندس جمال طلعت، رئيس مدينة الشيخ زايد، عن أنه سيتم تنفيذ 1500 شقة ضمن مشروع الإسكان المتوسط "دار " بالمدينة وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن 900 وحدة، والثانية تتضمن 600 وحدة.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من حصر الأراضى المقرر إنشاء الوحدات السكنية عليها وتقدر بنحو 27 فدانا.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الأرض للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكلفة بتنفيذ المشروع وذلك خلال أيام للبدء فى تنفيذ هذه الوحدات، مشيرا إلى أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح ما بين 100 الى 150 مترا مربعا.

وفيما يتعلق بسعر المتر فى هذه الوحدات، أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه لم يتم تحديد الأسعار حتى الآن.


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