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تقليص عدد الوزارات فى العراق من 33 لـ 22 وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء

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تقليص عدد الوزارات فى العراق من 33 لـ 22 وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء تقليص عدد الوزارات فى العراق من 33 لـ 22 وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها من مراسليها الإعلان عن تقليص عدد الوزارات فى العراق من 33 إلى 22 وزارة وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.

كان توقع مصدر مطلع فى قطاع النفط اليوم الأحد، أن تصل صادرات العراق عضو منظمة أوبك من خام البصرة إلى نحو 2.93 مليون برميل يوميا فى أغسطس.

وأضاف المصدر، أن العراق يعتزم تصدير نحو 2.08 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف و850 ألف برميل من الخام الثقيل.
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