“القوى العاملة” تعلن عن بدء التدريب المهني ببني سويف ‎

أكد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، علي أهمية التدريب المهني، و زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للعامل السويفي ورفع جاهزيته للعمل من خلال تفعيل دور مراكز التدريب المهني ودعم كافة الجهود في هذا المجال والتي تهدف لإكساب الأيدي العاملة المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مما يساهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة، مشيراً إلي دعمه المتواصل لدورات التعليم والتدريب المهني التي توفرها مديرية القوى العاملة.

وفي هذا السياق أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التدريب المهني للعام المالي 2015/2016 بمركز التدريب المهني شرق النيل بني سويف، والمواقع التابعة له في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح مدير عام القوى العاملة أن التدريب لمدة 3 شهور للذكور والإناث من 18 إلي 40 سنة، يشمل التدريب مهنة تشغيل ماكينات، وميكانيكا سيارات، وجرارات و تبريد وتكييف و تفصيل وخياطة و الكترونيات و صيانة وتعليم الحاسب الآلي وصيانة أجهزة منزلية، و تشكيل معادن لحام و تعبئة وتغليف ونقش وزخرفة بالإضافة إلى مهنتي النجاروالحداد المسلح وصيانة المحمول والدش.

ويشترط في المتقدم للتدريب أن يكون حاصلاً علي مؤهل لا يقل عن متوسط، ولا يجوز التقدم لمن سبق تدريبهم تدريباً تحويلياً، وأن يكون المتقدم متفرغاً تماماً طيلة مدة التدريب، وأن يجتاز الإختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب مع إحضار صور ضوئية من المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وصور شخصية وكعب عمل.

وأضاف أن المتدرب يتمتع بمميزات وهي توفير وسيلة مواصلات لنقله من مديرية القوى العاملة إلي مركز التدريب والعودة ويصرف له بدل إنتقال وتغذية وجوائز مالية لأوائل الخريجين ويمنح المتدرب شهادة خبرة يستطيع العمل بها داخل وخارج البلاد وتقدم الطلبات يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرًا عدا يوم الجمعة والسبت، وذلك بمكاتب القوى العاملة ومركز التدريب المهني شرق النيل بمنطقة القوى العاملة ببني سويف.