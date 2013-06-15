مرسي: قررنا قطع العلاقات مع سوريا .. ولا مجال لحزب الله فيها

كتب : أحمد البهنساوي منذ 20 دقيقة

الرئيس محمد مرسي

أعلن الرئيس محمد مرسي، قطع العلاقات تماما مع سوريا وإغلاق سفارة النظام السوري الحالي بالقاهرة وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق.

وتابع مرسي خلال كلمته بمؤتمر هيئة الحقوق والإصلاح الشرعية لنصرة سوريا "إن من مبادئ السياسة المصرية الراسخة الآن رفض كل صور التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في أي دولة ورفض أي إملاء على إرادة الشعوب ولذلك نرفض كل صور التدخل الأجنبي في الأزمة السورية سواء كان تدخل دول أو مليشيات أو من أي طرف من الأطراف، وقال مرسي "هذا كلام جاد لا مجال ولا كلام لحزب الله في سوريا".

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