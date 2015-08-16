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إصابة طفلة بحروق شديدة عقب انسكاب مادة بترولية عليها بسوهاج‎

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إصابة طفلة بحروق شديدة عقب انسكاب مادة بترولية عليها بسوهاج‎ إصابة طفلة بحروق شديدة عقب انسكاب مادة بترولية عليها بسوهاج‎

مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول “بسنت أشرف السيد عبد الرحيم – 9 سنوات – تلميذة” – وتقيم شارع الزهير بن أبي سلمى – دائرة المركز مصابة “بحروق بكامل الجسم” ولا يمكن استجوابها ” إدعاء سكب مادة بترولية” وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال والد المصابة “أشرف السيد عبد الرحيم أحمد – 49 سنة – موظف بالشباب والرياضة”، ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد كريمته بالمطبخ أنسكبت عليها زجاجة بها مادة بترولية حال تواجدها بجوار البوتاجاز، مما أدى إلى إمساك النيران بها وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث إصابتها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3634 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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