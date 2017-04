مرضى التوحد يتمتعون بالإبداع والقدرة على التفكير خارج الصندوق

قد يعانى الأشخاص المصابون بالتوحد من وجود خلل فى علاقاتهم الاجتماعية وطريقة تواصلهم مع المجتمع والأشخاص المحيطين بهم، ولكنهم يتمتعون فى الوقت نفسه بقدرات عقلية أفضل من الجميع فى بعض مجالات الحياة.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ستيرلينج الأسكتلندية، أن الأشخاص المصابين بالتوحد يتمتعون بقدرة كبيرة على الابتكار والإبداع، وعلى الرغم من أنهم قد يقدمون عدداً أقل من الحلول للمشكلات التى تواجههم، إلا أنها تكون غالباً أكثر إبداعاً وتمتاز الأفكار التى يقدمونها بأنها خارج الصندوق "Out of the box".

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب خضوع 312 شخصا من المصابين بالتوحد والعديد من الأشخاص الأصحاء للتجربة، وطلبوا منهم اقتراح أكبر عدد من الاستخدامات البديلة وغير التقليدية لبعض الأغراض مثل الطوب ومشبك الورق، وكشفت النتائج أن أفكار واقتراحات مرضى التوحد كانت هى الأكثر إبداعاً وكانوا يفكرون دائماً خارج الصندوق على الرغم من تقديمهم عددا أقل من الاقتراحات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Autism and Developmental Disorders"، وكما نشرت فى منتصف شهر أغسطس الجارى على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.