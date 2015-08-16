5 أطعمة تعرضك للنسيان والإصابة بالزهايمر.. أهمها المكرونة والسجق

للأسف يتجه أغلبنا إلى تناول الأطعمة اللذيذة ذات المذاق الرائع بغض النظر عن المخاطر الصحية التى قد تسببها لاحقا، حيث تجعلنا اللذة اللحظية التى نشعر بها جراء تناول هذه الأكلات عن الأضرار التى ستلحق بصحتنا على المدى القريب والبعيد.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة التى يجب أن نتجنبها أو نحد من تناولها لأنها تساهم فى إضعاف الذاكرة وحدوث النسيان ورفع فرص الإصابة بالزهايمر، والذى يعد من أخطر أمراض المخ والأعصاب، وهى تشمل:

1.العديد من أنواع الجبن: مثل الجبن المودزاريلا والجبن المطبوخ والجبن التركى، حيث تتسبب فى زيادة مستويات البروتينات التى تحفز الإصابة بالزهايمر.

>2.اللحوم المصنعة والباردة: مثل السجق والسوسيس واللانشون والبلوبيف، حيث تحتوى على مركبات النتروزامين "nitrosamines"، والتى تحفز الكبد لإنتاج بعض الدهون السامة للمخ، والتى ترفع فرص الإصابة بالزهايمر.

>3.البيرة: أغلب أنواع البيرة تحتوى على النتريت، والذى يرفع فرص الإصابة بالزهايمر.

>4.الأطعمة البيضاء: وتشمل المكرونة والكيك والسكر الأبيض والأرز الأبيض والخبز الأبيض، حيث تساهم حال تناولها فى رفع مستويات الأنسولين بشكل ملحوظ وإصابة المخ بالسموم ورفع فرص النسيان والإصابة بالزهايمر.

>5.الفشار المحضر داخل الميكروويف: يحتوى على مركب ثنائى الأسيتيل " diacetyl"، والذى يزيد من تجمعات الأميلويد داخل المخ، وربطت العديد من الأبحاث تلك البروتينات بمرض الزهايمر.

نشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الطبى الأمريكى "الزهايمر".