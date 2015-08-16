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احذر.. محفظة النقود مخزن متنقل للبكتيريا ومصدر للإصابة بالأمراض

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احذر.. محفظة النقود مخزن متنقل للبكتيريا ومصدر للإصابة بالأمراض احذر.. محفظة النقود مخزن متنقل للبكتيريا ومصدر للإصابة بالأمراض
حذر فريق من الباحثين فى جامعة موريشيوس من الأضرار الصحية التى قد تنجم عن حافظة النقود الخاصة بالرجال والنساء، حيث كشفت النتائج أنها تلتقط عددا مهولا من البكتيريا والجراثيم من الحمام ومنضدة المطبخ، ونادرا ما يقوم أصحابها بتنظيفها، وهو ما يزيد من خطورتها نظرا لكونها مصدرا محتملا للإصابة بالأمراض.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء الاختبارات والتجارب على 145 حافظة نقود، يمتلكها 80 سيدة و65 رجلاً، وكشفت النتائج أن 95.2% من تلك المحافظ ملوثة بأعداد مهولة من البكتيريا، وأكد الباحثون أنها تمثل خطورة كبيرة لأنها تعتبر مصدرا متنقلا للإصابة بالأمراض.

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه أن المحافظ النقدية الخاصة بالنساء كانت الأكثر تلوثاً بالبكتيريا مقارنة بمثيلتها لدى الرجال، وكما أوضحوا أن الجراثيم والميكروبات تنمو أكثر على الأنواع المصنوعة من الألياف الصناعية مقارنة بالمحافظ المصنوعة من الجلد، نظرا لأن سطحها ناعم ومن الصعب جداً أن تنمو البكتيريا عليه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Advanced Biomedical Research"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365