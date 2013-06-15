حساب الرئيس على تويتر يغرد كلمته مؤتمر "نصرة سوريا"

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

محمد مرسي

قام الحساب الرسمي للرئيس محمد مرسي، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريد كلمته في مؤتمر دعم ونصرة الثورة السورية.

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