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شكري يجري اتصالًا بوزير خارجية الجزائر لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

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شكري يجري اتصالًا بوزير خارجية الجزائر لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين شكري يجري اتصالًا بوزير خارجية الجزائر لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

سامح شكري

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً يوم الأحد 16 أغسطس مع وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأساليب الكفيلة بدعمها وتسهيلها على ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الأتصال تناول الأوضاع على الساحة الأقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة وما يرتكبه تنظيم داعش من جرائم في مدينة سرت منذ أيام.

وأضاف المتحدث الرسمي إلى أن الوزير شكري أكد خلال الأتصال على ضرورة استمرار العمل على دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويجمع الأطراف الليبية، مشدداً على أهمية البدء بتنفيذ الأتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في شهر يوليو الماضي، خاصة ما يتعلق منه بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وذلك بالتوازي مع العمل على مكافحة الأرهاب على الساحة الليبية.

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