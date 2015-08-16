مصرع شخصين عقب انهيار بئر مياه جوفية عليهما بسوهاج

لقي شخصين مصرعهما عقب إنهيار بئر مياه جوفية عليهما بالظهير الصحراوي بناحية مشروع غرب طهطا.

> كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة بإنهيار بئر مياه جوفية وبداخله شخصين بالظهير الصحراوي بناحية مشروع غرب طهطا – دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين وفاة كلاً من : أحمد خليفه سالم 35 سنة عامل و سويفي سيد سيد محمد 33 سنة عامل – ويقيمان بناحية الطليحات – دائرة المركز داخل بئر كائنة بأرض ملك شقيق المتوفي الثاني أحمد سيد سيد محمد،

بسؤال شهود الواقعة وأهلية المتوفيين كلاً من :- عبد الحي فتحي إسماعيل هلال 44 سنة عامل و أحمد سيد سيد محمد 65 سنة إمام وخطيب مسجد ” شقيق الثاني ” – ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المتوفيين بحفر بئر للبحث عن مياه جوفية بعمق 15 متر إنهار عليهم أثناء عملهما بداخله مما أدي إلي وفاتهما، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً فـي الوفاة.

مازالت جهود وحدة الإنقاذ البري مستمرة لإنتشال جثتي المتوفيين. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2079 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.