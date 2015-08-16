المقاومة اليمنية تتقدم وتحرز انتصارات فى تعز وتسيطر على قلعة القاهرة

حققت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز انتصارات كبيرة على مليشيات الحوثيين وصالح اليوم ، وسيطرت على قلعة القاهرة الاستراتيجية ومبنى الأمن السياسى وحى المرور ومعسكر التشريفات الذى يضم كتيبة للأمن المركزى وحى المرور.

وأكدت مصادر المقاومة أن عناصرها تواصل تقدمها لاستكمال تحرير مدينة تعز وتدور معارك عنيفة مع الميليشيات التى تتحصن فى القصر الجمهورى بعد انسحابهم من قلعة القاهرة وعدة مناطق فى المدينة وتحاصر المقاومة محيط القصر.

وكانت الميليشيات تقوم من مواقعها فى القلعة بقصف مساكن المواطنين بالمدفعية والدبابات ، ما أدى الى مقتل الكثير منهم.

وقالت المصادر فى تصريحات لوكالة الانباء اليمنية الحكومية أن المقاومة وقوات الجيش الوطنى استعادت منطقة الكامب المجاورة للقصر الجمهورى وتتقدم فى شارع الاربعين بعد أن تمكنت أمس من السيطرة على المجمع الحكومى للمحافظة القريب من القصر الجمهورى ومعسكر قوات الأمن الخاصة معقل الحوثيين وقيادة المحور العسكري.

وأكدت أن المقاومة الشعبية تمضى بخطى ثابتة من اجل تطهير كافة مناطق المحافظة من المليشيات الانقلابية ولن تتوقف هذه العمليات النوعية عند مؤسسة أو ثكنة عسكرية معينة بل سيتم تمشيط ما تبقى من جيوب الميليشيات الانقلابية فى مختلف مناطق وقرى المحافظة حتى تصبح تعز آمنة ومستقرة وخالية منهم.

وقد قام الشيخ حمود المخلافى قائد المقاومة الشعبية فى تعز بجولة فى شوارع مدينة تعز بعد طرد الميليشيات من وسط المدينة التى استولوا عليها أواخر مارس الماضى بدعم من القوات العسكرية الموالية للرئيس السابق ، وطاف المخلافى الشوارع على سيارة تابعة للشرطة العسكرية والتى انضمت وحدات منها للمقاومة.

وفى منطقة صبر ، نصبت المقاومة كمائن لتعزيزات عسكرية للميليشيات فى منطقة القفيعة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم ، فيما قتل 12 منهم فى مديرية صبر الموادم وأسر 12 آخرين.

ويتوقع أن يتم اعلان تحرير محافظة تعز خلال الايام القليلة القادمة فى ظل تقدم المقاومة والحالة المعنوية المتدنية للميليشيات فى أعقاب الهزائم التى تعرضوا لها فى المحافظات الجنوبية وتعز.

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