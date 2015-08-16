مصرع ربة منزل بطلق نارى بطريق الخطأ على يد شقيقها بالبلينا سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها عقب إصابتها بطلق نارى فتحتى دخول وخروج بالرأس، على إثر خروج طلقة بطريق الخطأ من سلاح نارى كان بحوزته.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا منمركز شرطة البلينا يفيد بوفاة ربة منزل عقب إصابتها بطلف نارى بفروة الرأس، وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزى .

ومن جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات التى قادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بوفاة وفاء أ ن31 عاما ربة منزل وتقيم بناحية الحلافـي دائرة المركز أثر إصابتها " بجرح رضي بفروه الرأس يرجح أن تكون فتحة دخول لطلق ناري وجرح أخر متهتك بأنسجة المخ وحالة غيبوبة تامة " .

وما أشارت إليه التحريات إلي أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليها حماده أ ن26 عاما عاطل ويقيم بذات الناحية أثناء عبثه بسلاح ناري خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أحدث إصابة المذكورة التي أودت بحياتها، و بالعرض علي النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها تم الإنتهاء من التشريح وتسليم الجثة لأهليتها والدفن بمقابر العائلة بذات الناحية .