مصرع عاملين فى انهيار بئر مياه جوفية بسوهاج

شهد مشروع بغرب طهطا دائرة مركز جهينة انهيار بئر مياه جوفيه وبداخله شخصان، وذلك بالظهير الصحراوى بعمق 15 مترا مما أدى إلى وفاتهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد بمصرع شخصين عقب انهيار بئر مياه جوفية عليهما بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص بمعرفة قوات الإنقاذ البرى برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بالإنابة، بوفاة أحمد خ س 35 عاما عامل و سويفى س س م 33 عاما عامل ويقيمان بناحية الطليحات دائرة المركز داخل بئر كائنة بأرض ملك شقيق المتوفـى الثانى، وبسؤال شهود الواقعة وأهلية المتوفيين ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المتوفيين بحفر بئر للبحث عن مياه جوفية بعمق 15 مترا انهار عليهما أثناء عملهما بداخله، مما أدى إلى وفاتهما ولم يتهما أو يشتبها جنائياً فـى الوفاة، ومازالت جهود وحدة الإنقاذ البرى مستمرة لانتشال جثتى المتوفيين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2079 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.