ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و32 كيلو مخدرات فى حملة أمنية ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف اليوم، الأحد، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، تمكنت خلالها من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و32 كيلو مخدرات.

وتمكنت الحملة التى قادها العميد خلف حسين رئيس المباث الجنائية من ضبط 46 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص شملت [1 بندقية نصف اَلى - 6 بندقية خرطوش بمب أكشن - 1 مسدس - 33 فرد محلى الصنع - 2 بندقية خرطوش وعدد (34) طلقة مختلفة الأعيرة]، كما تم ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية بداخلها 3 فرد خرطوش و أدوات التصنيع.

كما تمكنت الحملة من ضبط تم ضبط 29,530 كجم من نبات البانجو المخدر - 2,242 كجم حشيش - 1393 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى تحرير (73) قضية منها 29 اتجار و44 تعاط.